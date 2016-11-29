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Андрей Червиченко: Не думаю, что Самедов повторит путь Широкова в «Спартаке»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива»  Александра Самедова в стан красно-белых.

«Самедову 32 года, но это не такой большой возраст. Вспомните Андрея Тихонова и Андрея Канчельскиса, которые играли очень долго. Хороший игрок определяется не возрастом, а эффективностью. Даже удручающее место, которое занимает «Локомотив» сейчас, – это очень большая заслуга Самедова. Без него «железнодорожники» были бы намного ниже в турнирной таблице. В сборной России Самедов также один из главных игроков.

Кто сейчас играет на правом фланге у «Спартака»? Там все время что-то происходит, но ярко выраженного правого хавбека в команде нет. Самедов со своими замечательными передачами придется очень кстати. Будет искать Зе Луиша или кого-то еще из партнеров и отдавать голевые.

Не думаю, что Самедов повторит путь Широкова в «Спартаке». Александр – это воспитанник клуба, в «Спартаке» он вырос у меня на руках. В дубле был одним из лучших. Только эпоха мракобесия, которая была после меня, заставила Самедова уйти из «Спартака». Если бы он не ушел, то одно из вторых мест обязательно превратилось бы в победу. Александр – великолепный игрок, и после Промеса он станет самым полезным футболистом в команде. И только потому, что Промес моложе», – цитирует Червиченко «Чемпионат».


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