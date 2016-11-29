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Валерий Сарычев: У Акинфеева средний потенциал, но он использует его на 100 процентов

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-вратарь «Торпедо» и корейских «Ильвы» и «Сеула» Валерий Сарычев, который сейчас живет и работает в Корее, считает, что в России есть вратари перспективнее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

- С чем связываете то, что многие российские голкиперы не раскрываются полностью?

- Я все-таки со стороны наблюдаю… Но единственный, кто за последние годы использовал свой потенциал на 100 процентов – Акинфеев. Хотя потенциал у него средний. Но он его использует его по максимуму. Поэтому он и лучший вратарь России. А остальные, кто по возможностям были даже выше, например, Малафеев, не раскрылись до конца. А ведь Малафеев мог стать ощутимо более сильным вратарем, чем Акинфеев, но не получилось. Сейчас такая же проблема у Гилерме, у которого сумасшедший потенциал, но он его не реализует.

У Лодыгина тоже серьезные возможности, но нет прогресса, и даже начался регресс. Сейчас вот Крицюка начали менять в «Краснодаре». Хотя по потенциалу – это самый сильный вратарь России на данный момент. Он превосходит конкурентов по всем показателям. Слежу за ним – у него практических нет слабых мест. Но что-то не получается, стал допускать просчеты, - говорит Сарычев.

- В чем они заключаются?

- Бывает, теряет концентрацию – порой небрежно сыграет на выходе, еще в каких-то моментах. Например, помните эпизод в недавней игре с «Зальцбургом» (1:1)? Когда Крицюк на первых минутах матчах ошибся в простой ситуации, но игрок австрийской команды простил. Вратарь все 90 минут должен быть предельно сконцентрирован.

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