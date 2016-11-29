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Валерий Сарычев: Селихов хорош, но не знаю, зачем он пошел в «Спартак»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-вратарь «Торпедо» и корейских «Ильвы» и «Сеула» Валерий Сарычев, который сейчас живет и работает в Корее, высказал мнение о спаде Юрия Лодыгина и назвал свою версию лучших вратарей первого круга РФПЛ.

- Открыли для себя новые вратарские имена по итогам первого круга РФПЛ?

- Селихов хорош. Правда, не знаю, зачем он в «Спартак» пошел. Какой смысл? Там здорово играет Ребров, выручает. Не знаю, как Песьяков, Ребров и Селихов будут биться за место под солнцем. Может, Селихов так сильно любит «Спартак», но ему будет очень непросто в борьбе за место в составе. Думаю, ему стоило идти в другую команду. Может, даже в «Зенит». Но руководителям и тренерскому штабу виднее. Возможно, такая конкуренция пойдет ему на пользу, а, может, во вред. Но для себя бы добавил Селихова в тройку с Джанаевым и Акинфеевым. Они – лучшие по итогам первого круга, - сказал Сарычев.

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