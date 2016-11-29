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Амина Зарипова: Мужчины украсили бы художественную гимнастику

Источник:  НСНКомментарии

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун Амина Зарипова полагает, что мужчины могли бы участвовать в официальных соревнованиях.

- Я абсолютно согласна с Ириной Винер, но здесь нужно объяснить, что такое мужчины в художественной гимнастике. Многие воспринимают, что мужчины будут выступать в лосинах и у них будет гипертрофированная пластика. Законодателями в мужской гимнастике являются пока японцы, вот они делают это очень интересно. Они делают это завораживающе, это акробатика, работа с предметом. Это новый вид спорта.

Многие пугаются, но это очень здорово. Мир меняется, в футбол, борьбу, бокс приходят женщины. Почему в гимнастку не могут прийти мужчины? Это только украсит наш вид спорта, - заявила Зарипова.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила о том, что мужские соревнования стали бы новым шагом в развитии данного вида спорта.

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