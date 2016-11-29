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Жерар Пике: Если «Реал» обыграет «Барселону», оторвется на 9 очков, а это очень много

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом».

«Победа в этой игре больше нужна именно нам, потому что если победителем выйдет «Реал», отрыв в таблице составит 9 очков. Это очень много. Сейчас у «Барселоны» дела складываются не самым лучшим образом. Думаю, нам нужно просто обыграть «Реал» и все наладится», – цитирует игрока сине-гранатовых Mundo Deportivo.

Напомним, матч между командами состоится 3 декабря в рамках 14-го тура Примеры и стартует в 18.15 мск. 


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