Жерар Пике: Если «Реал» обыграет «Барселону», оторвется на 9 очков, а это очень много

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом».



«Победа в этой игре больше нужна именно нам, потому что если победителем выйдет «Реал», отрыв в таблице составит 9 очков. Это очень много. Сейчас у «Барселоны» дела складываются не самым лучшим образом. Думаю, нам нужно просто обыграть «Реал» и все наладится», – цитирует игрока сине-гранатовых Mundo Deportivo.

Напомним, матч между командами состоится 3 декабря в рамках 14-го тура Примеры и стартует в 18.15 мск.



