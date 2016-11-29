Агент Митрюшкина: Антон в «Зените»? Слухи не комментирую

Футбольный агент Михаил Череповский, представляющий интересы голкипера молодежной сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина, отказался комментировать слухи о возможном переходе его клиента в «Зенит».

- Слухи о переходе Антона в «Зенит»? Я слухи не комментирую, - сказал Череповский корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, по информации СМИ, Антон Митрюшкин входит в шорт-лист «Зенита» и в ближайшее трансферное окно ему будет сделано предложение.

Также накануне появилась информация об интересе к российскому голкиперу со стороны лидера немецкого чемпионата «РБ Лейпцига».

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» 16 матчей и пропустил 29 мячей.