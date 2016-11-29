Монца и Формула-1 продлили контракт на проведение Гран-при Италии

Президент Автомобильного клуба Италии (ACI) Анджело Стикки Дамьяни подтвердил факт подписания нового контракта Монцой на проведение Гран-при Италии.

«Несмотря на все сложности, мы все же сумели подписать новый контракт для Монцы. От лица всех спортивных болельщиков Италии я бы хотел поблагодарить премьер-министра Маттео Ренци и президента CONI (национальный олимпийский комитет Италии) Джованни Малаго, которые верили в успех и создали все условия для достижения цели.

Таким образом, нам удалось избежать ситуации, в которой впервые за 70 лет Италия могла бы потерять одну из самых престижных, исторических и захватывающих гонок в мире», - цитирует Дамьяни Autosport.

Глава ACI не стал раскрывать детали контракта, однако есть информация, что новое соглашение с Монцой рассчитано до конца 2019 года.