Монца и Формула-1 продлили контракт на проведение Гран-при Италии
Президент Автомобильного клуба
Италии (ACI) Анджело Стикки Дамьяни подтвердил факт подписания нового контракта
Монцой на проведение Гран-при Италии.
«Несмотря
на все сложности, мы все же сумели подписать новый контракт для Монцы. От лица
всех спортивных болельщиков Италии я бы хотел поблагодарить премьер-министра
Маттео Ренци и президента CONI (национальный олимпийский комитет Италии)
Джованни Малаго, которые верили в успех и создали все условия для достижения
цели.
Таким
образом, нам удалось избежать ситуации, в которой впервые за 70 лет Италия
могла бы потерять одну из самых престижных, исторических и захватывающих гонок
в мире», - цитирует Дамьяни Autosport.
Глава ACI не стал раскрывать
детали контракта, однако есть информация, что новое соглашение с Монцой
рассчитано до конца 2019 года.