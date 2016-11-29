Нико Росберг: В паре последних гонок я был ненастоящим

Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг подвел итоги минувшего сезона. Напомним, что он завоевал чемпионский титул.

«Это мой лучший сезон, и именно в этом году я провел свои самые удачные гонки. Последние пару гонок, особенно в Абу-Даби – это ненастоящий Нико. Давление способно сильно замедлить. С этим непросто справиться, но я рад, что сумел пройти через такое испытание. Льюису (Хэмилтону) же как раз было нечего терять.

Поскольку на кону стоит многое, желание стать чемпионом мира может давить на плечи. Я решил расслабиться, не поддаваться искушениям и думать только о настоящем моменте – и это сработало.

Всё началось на старте сезона. После победы во всех тех гонках я понял, что мне просто нельзя думать о титуле, поскольку мой напарник не кто-то там, а Льюис Хэмилтон. Он всегда может отыграться, и его невероятно сложно опередить», - цитирует Росберга Autosport.

Напомним, что Росберг занял второе место на Гран-при Абу-Даби, чего ему хватило для завоевания чемпионского титула.