Нико Росберг: В паре последних гонок я был ненастоящим
Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг подвел
итоги минувшего сезона. Напомним, что он завоевал чемпионский титул.
«Это мой лучший сезон, и именно
в этом году я провел свои самые удачные гонки. Последние пару гонок, особенно в
Абу-Даби – это ненастоящий Нико. Давление способно сильно замедлить. С этим
непросто справиться, но я рад, что сумел пройти через такое испытание. Льюису
(Хэмилтону) же как раз было нечего терять.
Поскольку на кону стоит многое,
желание стать чемпионом мира может давить на плечи. Я решил расслабиться, не
поддаваться искушениям и думать только о настоящем моменте – и это сработало.
Всё
началось на старте сезона. После победы во всех тех гонках я понял, что мне
просто нельзя думать о титуле, поскольку мой напарник не кто-то там, а Льюис
Хэмилтон. Он всегда может отыграться, и его невероятно сложно опередить», -
цитирует Росберга Autosport.
Напомним, что Росберг занял
второе место на Гран-при Абу-Даби, чего ему хватило для завоевания чемпионского
титула.