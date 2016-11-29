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Кеке Росберг: Ферстапен – очень талантливый парень, но ему нужны наставники

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Чемпион мира 1982 года Кеке Росберг считает, что пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену нужны наставники.

«Он подвел сам себя в первом повороте, разве не так?  Возможно, они однажды все-таки займутся его обучением. Макс – невероятно талантливый парень, но ему нужны наставники, потому что он постоянно лишает сам себя высоких результатов. А в Ф-1 нужно добывать результат», - цитирует Росберга Autosport.

В минувшем сезоне Макс Ферстаппен занял пятое место, набрав 24 очка.


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