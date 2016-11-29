Кеке Росберг: Ферстапен – очень талантливый парень, но ему нужны наставники

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Гран-при Абу-Даби. Гонка. Начало текстовой трансляции – 16:00 мск В воскресенье в рамках 21-го этапа автогонок в классе «Формула-1» Гран-при Абу-Даби пройдет гонка.