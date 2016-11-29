Борис Майоров: Публичный мат вредит в первую очередь самому Назарову
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение об очередном скандале с участием главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.
- Я удивляюсь – почему Андрей сам не сделает для себя выводов, - заявил Борис Майоров. - Он же взрослый публичный человек. Известный тренер. Надо учитывать это в своем имидже. Понимать, что нельзя постоянно разговаривать на языке мата. Это вредит в первую очередь ему самому.
Некоторые люди говорят, что специально это делает, работает на публику. А, по-моему, это просто обычная несдержанность. Хотя тренер при желании легко может себя контролировать.
Напомним,
что в понедельник
КХЛ дисквалифицирова
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