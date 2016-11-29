Борис Майоров: Публичный мат вредит в первую очередь самому Назарову

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение об очередном скандале с участием главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.

- Я удивляюсь – почему Андрей сам не сделает для себя выводов, - заявил Борис Майоров. - Он же взрослый публичный человек. Известный тренер. Надо учитывать это в своем имидже. Понимать, что нельзя постоянно разговаривать на языке мата. Это вредит в первую очередь ему самому.

Некоторые люди говорят, что специально это делает, работает на публику. А, по-моему, это просто обычная несдержанность. Хотя тренер при желании легко может себя контролировать.

Напомним, что в понедельник КХЛ дисквалифицирова ла Назарова на три матча за оскорбление главного арбитра матча.