«Бавария» выразила соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе в Колумбии
Мюнхенская «Бавария» выразила соболезнования жертвам авиакатастрофы в Колумбии, которая унесла жизни 75 человек.
«Бавария чтит память жертв авиакатастрофы в Колумбии. Мы глубоко сочувствуем пострадавшим и их семьям», - говорится в сообщении на официальном сайте мюнхенцев.
Der #FCBayern gedenkt der Opfer und Angehörigen des Flugzeugabsturzes in Kolumbien. Tiefes Mitgefühl für @ChapecoenseReal. #ForçaChapecoense pic.twitter.com/ik7a6lXUja— FC Bayern München (@FCBayern) 29 ноября 2016 г.
По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который впоследствии скончался в госпитале. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще трое выживших - члены экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».
Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени
из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе
Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.