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«Бавария» выразила соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе в Колумбии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Мюнхенская «Бавария» выразила соболезнования жертвам авиакатастрофы в Колумбии, которая унесла жизни 75 человек.

«Бавария чтит память жертв авиакатастрофы в Колумбии. Мы глубоко сочувствуем пострадавшим и их семьям», - говорится в сообщении на официальном сайте мюнхенцев. 

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который впоследствии скончался в госпитале. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще трое выживших - члены экипажа. 

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». 

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.

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