Черданцев считает, что матч «Спартака» с «Крыльями Советов» следует перенести на 2017 год
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном переносе матча 16-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Спартак».
«В Самаре 1 декабря -15. «Крылья» хотят играть, «чтобы соблюсти интересы своих болельщиков». Может быть, лучше соблюсти их весной при +15?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
В Самаре 1.12 -15. Крылья хотят играть, "чтобы соблюсти интересы своих болельщиков". Может быть, лучше соблюсти их весной при +15?— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 28 ноября 2016 г.
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