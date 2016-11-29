Черданцев считает, что матч «Спартака» с «Крыльями Советов» следует перенести на 2017 год

Валерий Кечинов: «Спартак» как никогда близок к чемпионству, а ЦСКА бороться за золото не будет

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне. Он считает, что у спартаковцев есть отличный шанс стать чемпионами.