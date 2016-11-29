Марк «Raven» Фаусто вернулся в TNC Pro Team

Официальный сайт TNC Pro Team сообщил о возвращении в команду по Dota 2 Марка «Raven» Фаусто.



Игрок займет в команде позицию керри. Организация также сообщила, что коллектив покинули Марк «Cast Pilar» Пилар и Джон «Teehee» Абанто.



Напомним, что ранее Raven в составе TNC Pro Team занял 7-8 место на The International 2016. В сентябре этого года перешел в Fnatic, но 28 ноября вместе с Джимми «DeMoN» Хо и Нико «Eyyou» Барселон покинул состав команды.



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