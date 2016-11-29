ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче молодежных команд со счетом 6:0

Валерий Сарычев: У Акинфеева средний потенциал, но он использует его на 100 процентов

Экс-вратарь «Торпедо» и корейских «Ильвы» и «Сеула» Валерий Сарычев, который сейчас живет и работает в Корее, считает, что в России есть вратари перспективнее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.