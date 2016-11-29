ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче молодежных команд со счетом 6:0
Матч 16-го тура молодежного
первенства России между ЦСКА и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 6:0 в пользу ЦСКА.
В составе победителей
отличились Тимур Жамалетдинов, который сделал хет-трик, а также Астемир
Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков.
ЦСКА лидирует в чемпионате,
имея в активе 38 очков. У «Оренбурга» 13 очков и 13-е место.
Молодежное первенство
16-й тур
Матч
ЦСКА (мол) - Оренбург (мол) - 6:0 (0:0)
Место и дата
29 ноября 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
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