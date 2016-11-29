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ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче молодежных команд со счетом 6:0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура молодежного первенства России между ЦСКА и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу ЦСКА.

В составе победителей отличились Тимур Жамалетдинов, который сделал хет-трик, а также Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков.

ЦСКА лидирует в чемпионате, имея в активе 38 очков. У «Оренбурга» 13 очков и 13-е место.

Молодежное первенство

16-й тур

Матч

ЦСКА (мол) - Оренбург (мол) - 6:0 (0:0)

Место и дата

29 ноября 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция


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