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Павел Колобков: У нас большие планы с Советом Европы по работе в части антидопинговой политики

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о своем выступлении на конференции европейских спортивных чиновников, которая проходит в Будапеште.

- Мое выступление было встречено благожелательно. В своем выступлении заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони отметила, что мы много сделали в вопросе борьбы с допингом. У нас есть совместные большие планы с Советом Европы по работе в части антидопинговой политики.

С представителями ВАДА мы сверили совместный план по приведению РУСАДА в соответствие с требованиями кодекса ВАДА. Прошло много полезных и нужных встреч, - цитирует Колобкова агентство ТАСС.

Напомним, 9 декабре в Лондоне состоится пресс-конференция с участием главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, которая занималась расследованием допинговых случаев в российском спорте. 

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