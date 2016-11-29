Павел Колобков: У нас большие планы с Советом Европы по работе в части антидопинговой политики

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о своем выступлении на конференции европейских спортивных чиновников, которая проходит в Будапеште.

- Мое выступление было встречено благожелательно. В своем выступлении заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони отметила, что мы много сделали в вопросе борьбы с допингом. У нас есть совместные большие планы с Советом Европы по работе в части антидопинговой политики.



С представителями ВАДА мы сверили совместный план по приведению РУСАДА в соответствие с требованиями кодекса ВАДА. Прошло много полезных и нужных встреч, - цитирует Колобкова агентство ТАСС.

Напомним, 9 декабре в Лондоне состоится пресс-конференция с участием главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, которая занималась расследованием допинговых случаев в российском спорте.

