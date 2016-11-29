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Дмитрий Губерниев: Хотелось бы видеть борьбу Фуркада и Шипулина, но позиции француза выглядят непоколебимыми

Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о фаворитах Кубка мира по биатлону у мужчин. Он считает, что общий зачет, скорее всего, вновь выиграет Мартен Фуркад.

«Что касается Мартена Фуркада, то с каждой следующей гонкой сезона тема «Кто способен обыграть француза?» начнет уходить в тень. Позиции фаворита по-прежнему выглядят непоколебимыми. Уход тренера Зигфрида Мазе только мотивировал Мартена на очередной Большой хрустальный глобус. Тот же Бьорндален в пору своего расцвета доказывал, что уход/приход наставников для спортсменов элитного класса — не трагедия.

Конечно, мне хочется увидеть борьбу на протяжении всего сезона между Фуркадом и Шипулиным, но пока я только искренне верю в перспективу: когда-нибудь это обязательно произойдет. Но пока Антону надо бороться с присущим ему самоедством. Надо легче и проще оценивать оперативные перипетии. Как это удается делать Фуркаду, норвежцам. И если Шипулин победит себя, то и французу не устоять», - цитирует Губерниева «Спутник-Беларусь».

Напомним, что Мартен Фуркад пять раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

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