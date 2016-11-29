Дмитрий Губерниев: Хотелось бы видеть борьбу Фуркада и Шипулина, но позиции француза выглядят непоколебимыми
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий
Губерниев поделился своим мнением о фаворитах Кубка мира по биатлону у мужчин.
Он считает, что общий зачет, скорее всего, вновь выиграет Мартен Фуркад.
«Что касается Мартена Фуркада,
то с каждой следующей гонкой сезона тема «Кто способен обыграть француза?»
начнет уходить в тень. Позиции фаворита по-прежнему выглядят
непоколебимыми. Уход тренера Зигфрида Мазе только мотивировал Мартена
на очередной Большой хрустальный глобус. Тот же Бьорндален в пору
своего расцвета доказывал, что уход/приход наставников для спортсменов элитного
класса — не трагедия.
Конечно, мне хочется увидеть
борьбу на протяжении всего сезона между Фуркадом и Шипулиным,
но пока я только искренне верю в перспективу: когда-нибудь это
обязательно произойдет. Но пока Антону надо бороться с присущим ему
самоедством. Надо легче и проще оценивать оперативные перипетии. Как это
удается делать Фуркаду, норвежцам. И если Шипулин победит себя, то
и французу не устоять», - цитирует Губерниева «Спутник-Беларусь».
Напомним, что Мартен Фуркад пять
раз выигрывал общий зачет Кубка мира.