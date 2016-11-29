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Уле Эйнар Бьорндален: Считаю, что наказание Йохауг - слишком строгое

Источник:  TV2Комментарии

Легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение о дисквалификации лыжницы Терезы Йохауг.

- Даже одна неделя имеет решающее значение для спортсменов, если мы заболели, попали в аварию или дисквалифицированы за применение допинга. Это самый худший сценарий, который может случиться с атлетом. По-моему, с точки зрения действующего спортсмена, это слишком строгое наказание. Но, насколько я понимаю, последнее слово в этой истории еще не сказано, поэтому будем ждать окончательного решения, - цитирует Бьорндалена норвежский телеканал TV2.

Напомним, норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев.

В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ. 

В то же время, адвокат Терезы подтвердил, что на упаковке с лекарством был предупреждающий знак о наличии в его составе допинга.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в ее активе также серебро и бронза зимних Игр-2014 в Сочи.



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