Уле Эйнар Бьорндален: Считаю, что наказание Йохауг - слишком строгое

Легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение о дисквалификации лыжницы Терезы Йохауг.

- Даже одна неделя имеет решающее значение для спортсменов, если мы заболели, попали в аварию или дисквалифицированы за применение допинга. Это самый худший сценарий, который может случиться с атлетом. По-моему, с точки зрения действующего спортсмена, это слишком строгое наказание. Но, насколько я понимаю, последнее слово в этой истории еще не сказано, поэтому будем ждать окончательного решения, - цитирует Бьорндалена норвежский телеканал TV2.

Напомним, норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев.



В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ.

В то же время, адвокат Терезы подтвердил, что на упаковке с лекарством был предупреждающий знак о наличии в его составе допинга.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в ее активе также серебро и бронза зимних Игр-2014 в Сочи.







