«Атлетико Насьональ» предложил объявить «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана, Федерация футбола Бразилии предлагает разделить титул

Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» предложил объявить бразильский «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана. Большая часть игроков погибла в авиакатастрофе.

Напомним, что «Атлетико Насьональ» и «Шапекоэнсе» должны были сыграть в финале Копа Судамерикана. Как сообщает сайт бразильского сайта Banda B, колумбийцы предложили отдать титул соперникам. В то же время, Федерация футбола Бразилии предложила разделить титул победителя между соперниками по финалу.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.