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Нобель Арустамян: Агенты Митрюшкина вступили в переговоры с немецкими клубами

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, какие команды заинтересованы в услугах голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина.

«Интерес к Митрюшкину от немецких клубов подтверждается. Агенты уже вступили в переговоры. Есть интерес и в России. Но игрок хочет играть Европе», – написал Арустамян в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что на Митрюшкина претендует «Зенит».

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь провел на клубном уровне 18 матчей, пропустил 33 гола и в трех встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает россиянина в 1,50 млн евро, а его контракт со «Сьоном» рассчитан до 2019 года

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