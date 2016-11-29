В сети появилось видео из разбившегося самолета с игроками «Шапекоэнсе»

Защитник бразильского «Шапекоэнсе» Филипе Мачадо выложил видео из самолета, впоследствии потерпевшего крушение в небе над Колумбией.

Antes da viagem para a Colômbia, o zagueiro Filipe Machado, da Chapecoense, gravou vídeo no Instagram. #ForcaChape pic.twitter.com/k6dWI2rA9v — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 29 ноября 2016 г.

По последней информации, 76 человек погибли в этой авиакатастрофе. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который впоследствии скончался в госпитале. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще трое выживших - члены экипажа лайнера.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Южноамериканского кубка в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.