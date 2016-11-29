Валерий Гладилин: Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, ему нужен Самедов

Бывший защитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в стан красно-белых.



«Для того чтобы стать чемпионом, «Спартаку» нужно усилить команду. Александр Самедов один из тех пяти россиян, которые выходят в стартовом составе. Он стабильно выступает, показывает хорошую игру и усилит команду именно с российской стороны. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то ему нужен Самедов. Александр опытный футболист и член сборной России», – цитирует Гладилина «Чемпионат».

По информации СМИ, 32-летний полузащитник уже провел успешные переговоры с руководством красно-белых и присоединится к своей новой команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около пяти миллионов евро. При этом контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад составит около 2,4 миллиона евро, также в договоре предусмотрят различные бонусы за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать около 8,5 миллиона евро.

Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи.