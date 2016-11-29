Суд расторг брак Анисиной и Джигурды
Известная
французская фигуристка Марина Анисина развелась с актером и шоуменом Никитой
Джигурдой. Суд удовлетворил ее иск.
Как сообщает РАПСИ, мировой судья судебного участка №
100 Красногорского района Московской области удовлетворил иск спортсменки. Брак
был заключен 23 февраля 2008 года.
Согласно брачному договору, все совместно нажитое имущество станет
собственностью Анисиной и ее детей.
Напомним,
что в 2015 году Анисина уже подавала на развод, но в итоге она и Джигурда
заявили в суд о прекращении бракоразводного процесса.
У
экс-супругов двое детей: семилетний сын Мик-Анжель Крист и шестилетняя дочь
Эва-Влада.