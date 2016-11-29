Фанаты «Крыльев Советов»: Перенос матча со «Спартаком» оставит на задворках интересы болельщиков

Болельщики «Крыльев Советов» написали письмо главе РФС Виталию Мутко и президенту РФПЛ Сергею Прядкину, в котором попросили не переносить матч 16-го тура РФПЛ со «Спартаком», который должен состояться 1 декабря.

«Из официальных источников болельщикам ФК «Крылья Советов» стало известно, что ФК «Спартак» (Москва) предложил перенести матч между нашими командами, проведение которого запланировано календарем в Самаре 01 декабря 2016 г. и дата эта была одобрена клубами более трех месяцев назад. Как вдруг, за несколько дней до матча, появился некий информационный фон, который драматизирует обстановку, создавая картину, отличную от реальности. И, как представляется, призван оказать давление на лиц, от которых зависит окончательное решение по времени и месту проведения матча.

Обращаем внимание, что в свое время переход на систему «осень – весна», равно как и календарь соревнований на 2016-2017 гг., утверждался руководителями российского футбола и должен был учитывать климатические особенности каждого региона нашей необъятной страны. При формировании календаря не было секретом, что Российская Федерация простирается от субтропиков до арктических зон.



Теперь же мы считаем необходимым уважать свои же решения и не допускать переносов матчей в отсутствие исключительных обстоятельств. Полагаю обязательным распространять принципы равенства участников соревнований на каждую из команд российского футбола и не допускать дискриминацию в зависимости от занимаемого места, финансового положения и т.д.

В день игры между «Крыльями» и «Спартаком» в нашем регионе снегопад синоптиками не прогнозируется ни в коей мере. Согласно прогнозу погоды на время матча в Самаре по разным оценкам ожидается около – 5-7 градусов, что в соответствии с регламентом не является основанием для отмены встречи. Например, легендарная встреча Лиги Чемпионов «Спартак» - Арсенал» проводилась в менее комфортных условиях, что не помешало собрать более 70 000 зрителей и провести командам потрясающий матч. Искажение информации и ссылка на мифические «минус 19» являются лишь предлогом для лишения самарцев преимущества своего поля, которым тот же «Спартак» в первом круге сполна воспользовался.

Состояние газона на стадионе «Металлург» также не должно вызывать опасения, поскольку после его ремонта поле находится в прекрасном состоянии, что подтвердил недавний матч с Томью. Несмотря на сильнейший снегопад, травяное покрытие с честью выдержало испытание, и в настоящее время фотографии игровой площадки помогают в этом убедиться.

Однако, наблюдая за массовой истерией, которая возникла в прессе вокруг матча «Крылья Советов» – «Спартак», слушая комментарии первых лиц российского спорта и различных футбольных деятелей, невольно возникает вопрос: почему московские чиновники и сотрудники РФС полагают, что болельщики есть только в Москве, а провинциальных любителей футбола считают за низшую касту?», - говорится в обращении болельщиков, которое приводит портал Progorodsamara.ru.

После 15 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на шесть очков. «Крылья Советов» идут на 14-м месте.

Матч должен состояться 1 декабря в Самаре на стадионе «Металлург».









