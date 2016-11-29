РФС выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии
Российский
футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в
Колумбии. Напомним, что жертвами катастрофы стали игроки
бразильского клуба «Шапекоэнсе».
«Российский
футбольный союз глубоко скорбит в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в
Колумбии.
В понедельник вечером самолет, вылетевший из Бразилии и сделавший
промежуточную остановку в Боливии, потерпел крушение неподалеку от пункта
назначения - колумбийского города Медельина. На борту лайнера находился 81
человек, в том числе игроки и сотрудники бразильской футбольной команды
«Шапекоэнсе» (Шапеко, штат Санта-Катарина), которая направлялась в Колумбию
для участия в матче Южноамериканского Кубка против местного «Атлетико
Насьональ».
Российский футбольный союз выражает искренние и глубокие
соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе. Вечная память»,
- говорится в заявлении РФС
По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.