Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии. Напомним, что жертвами катастрофы стали игроки бразильского клуба «Шапекоэнсе».

«Российский футбольный союз глубоко скорбит в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Колумбии.

В понедельник вечером самолет, вылетевший из Бразилии и сделавший промежуточную остановку в Боливии, потерпел крушение неподалеку от пункта назначения - колумбийского города Медельина. На борту лайнера находился 81 человек, в том числе игроки и сотрудники бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» (Шапеко, штат Санта-Катарина), которая направлялась в Колумбию для участия в матче Южноамериканского Кубка против местного «Атлетико Насьональ».

Российский футбольный союз выражает искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе. Вечная память», - говорится в заявлении РФС

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.