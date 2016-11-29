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Роналду не сыграет в Кубке Испании с «Культураль Леонеса»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об ответном матче с «Культураль Леонеса» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Напомним, первая игра между командами завершилась победой «сливочных» со счетом 7:1.

«Этот матч – возможность предоставить Роналду небольшой отдых. Конечно, результат первой встречи очень хорош, однако, нужно уважать соперника и болельщиков, которые придут нас поддержать. «Культураль Леонеса» – хорошая команда, которая может доставить «Реалу» проблем.

Каземиро? Он получит немного игрового времени. Это будет его первый матч после травмы, поэтому нужно внимательно проследить за его здоровьем. На счет матча с «Барселоной» я пока сказать не могу. Посмотрим», – цитирует Зидана Marca.

Напомним, матч между командами состоится 30 ноября и стартует в 21.00 мск.


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