Роналду не сыграет в Кубке Испании с «Культураль Леонеса»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об ответном матче с «Культураль Леонеса» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.



Напомним, первая игра между командами завершилась победой «сливочных» со счетом 7:1.



«Этот матч – возможность предоставить Роналду небольшой отдых. Конечно, результат первой встречи очень хорош, однако, нужно уважать соперника и болельщиков, которые придут нас поддержать. «Культураль Леонеса» – хорошая команда, которая может доставить «Реалу» проблем.

Каземиро? Он получит немного игрового времени. Это будет его первый матч после травмы, поэтому нужно внимательно проследить за его здоровьем. На счет матча с «Барселоной» я пока сказать не могу. Посмотрим», – цитирует Зидана Marca.

Напомним, матч между командами состоится 30 ноября и стартует в 21.00 мск.



