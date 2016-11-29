Виталий «V1lat» Волочай: «Получил доказательства того, что 3 известных СНГ-игрока играли «на контору» 2 года назад»
Комментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в своем твиттере написал, что получил доказательства того, что три известных СНГ-игрока 2 года назад играли матч «на контору» в рамках Starladder.
Получил доказательства того, что как минимум 3 очень известных сейчас СНГ-игрока, играли матч «на кантору», но было это 2 года назад.— Vitalii Volochai (@v1lat) 29 ноября 2016 г.
Стоит ли портить парням репутацию сейчас изза того что они сделали тогда?— Vitalii Volochai (@v1lat) 29 ноября 2016 г.
На тот момент они еще были ноунеймами по сути. Щас - не ноунеймы
В общем, пообщаюсь с ребятами из Валв чтоли. Если скажут вываливать - вывалим:)— Vitalii Volochai (@v1lat) 29 ноября 2016 г.
Виталий также отметил, что нынешние игроки Virtus.pro не причастны к этому инциденту, однако эти игроки ранее играли в Virtus.pro.
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