Виталий «V1lat» Волочай: «Получил доказательства того, что 3 известных СНГ-игрока играли «на контору» 2 года назад»

Комментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в своем твиттере написал, что получил доказательства того, что три известных СНГ-игрока 2 года назад играли матч «на контору» в рамках Starladder.

Получил доказательства того, что как минимум 3 очень известных сейчас СНГ-игрока, играли матч «на кантору», но было это 2 года назад. — Vitalii Volochai (@v1lat) 29 ноября 2016 г.

Стоит ли портить парням репутацию сейчас изза того что они сделали тогда?

На тот момент они еще были ноунеймами по сути. Щас - не ноунеймы — Vitalii Volochai (@v1lat) 29 ноября 2016 г.

В общем, пообщаюсь с ребятами из Валв чтоли. Если скажут вываливать - вывалим:) — Vitalii Volochai (@v1lat) 29 ноября 2016 г.

Виталий также отметил, что нынешние игроки Virtus.pro не причастны к этому инциденту, однако эти игроки ранее играли в Virtus.pro.