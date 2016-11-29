Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с авиакатастрофой
Президент России Владимир Путин выразил
соболезнования президенту Бразилии коллеге Мишелу Темеру. Напомним,
в авиакатастрофе бразильского пассажирского самолета в Колумбии
погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».
«Президент Российской Федерации Владимир Путин
выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Бразилии Мишелу
Темеру в связи с трагическими последствиями крушения в Колумбии
бразильского пассажирского самолета. В телеграмме соболезнования глава
российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным
и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления
пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля,
которое приводит «РИА Новости».
По
последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро
выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило,
который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три
фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и
Нето. Еще три выживших - члены экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.