Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с авиакатастрофой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии коллеге Мишелу Темеру. Напомним, в авиакатастрофе бразильского пассажирского самолета в Колумбии погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Бразилии Мишелу Темеру в связи с трагическими последствиями крушения в Колумбии бразильского пассажирского самолета. В телеграмме соболезнования глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, которое приводит «РИА Новости».

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.