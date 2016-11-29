Никита Бурмистров: Газзаев - самый жесткий тренер, с которым я работал. Было неприятно и страшно

Полузащитник тульского «Арсенала» Никита Бурмистров поделился воспоминаниями о работе под руководством Валерия Газзаева в ЦСКА.

- Пожалуй, Газзаев — самый жесткий тренер, с которым я работал. Они похожи с Черчесовым. Тот тоже жесткий, требовательный. В силу своего менталитета и воспитания они привыкли быть хозяевами в команде. Однажды Газзаев отчитал меня за то, что я дал интервью после неудачного матча. Молодые побаивались его, но уважали. Я на всю жизнь запомнил, как Газзаев мне кричал в ухо после нулевой ничьей с «Динамо». Было неприятно и страшно.



На тренировках у Газзаева я лично несколько раз чуть не потерял сознание. У него были упражнения — в жару нас, молодых, привязывали резиной и заставляли бежать так быстро, как только можем. А Газзаев стоит и орет в лицо: «Давай, быстрее, быстрее!» Пульс зашкаливает. Зато потом по полю летаешь, - рассказал Бурмистров.

Валерий Газзаев тренировал ЦСКА в 2001 - 2003 и 2004 - 2008 годах. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России.

