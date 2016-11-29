«Спартак» и Боккетти не могут договориться о новом контракте из-за разногласий по зарплате

«Спартак» пока не смог договориться о новом контракте с защитником Сальваторе Боккетти. Стороны не пришли к согласию по поводу зарплаты.

Как сообщает «СЭ», «Спартак» предлагает итальянцу новый контракт с понижением зарплаты. Сейчас он зарабатывает около 2,7 миллиона евро в год. «Спартак» предлагает зарплату 1,4 миллиона евро в год, на что он не согласен.

Контракт 29-летнего Сальваторе Боккетти (завтра ему исполнится 30 лет) истекает летом 2017 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за «Спартак» и забил один мяч.