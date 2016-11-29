Илья Геркус: Самедов вправе не обсуждать с «Локомотивом» самовыкуп контракта

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника Александра Самедова в московский «Спартак».



«У Александра Самедова действующий долгосрочный контракт с «Локомотивом». В его контракте действительно имеется пункт о возможности самовыкупа за определенную сумму. Если футболист воспользуется данным пунктом, то это будет его личное решение, которое он вправе не обсуждать с клубом», – цитирует главу красно-зеленых «Чемпионат».

По информации СМИ, 32-летний полузащитник уже провел успешные переговоры с руководством красно-белых и присоединится к своей новой команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около пяти миллионов евро. При этом контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад составит около 2,4 миллиона евро, также в договоре предусмотрят различные бонусы за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать около 8,5 миллиона евро.

Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи.