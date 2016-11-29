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Главный тренер «Шинника» опроверг информацию о перебазировании клуба во Владимир

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня появилась информация, что ярославский «Шинник» после окончания сезона в ФНЛ может изменить место базирования с Ярославля на Владимир. Эту новость опроверг главный тренер команды Александр Побегалов.

По информации Федерального агентства новостей, причина возможной смены якобы в том, что руководство Ярославской области не заинтересовано в существовании клуба в ФНЛ и не оказывает «Шиннику» помощи в поиске спонсоров. Владимирская область, в свою очередь, заинтересована в существовании команды в своем городе, а потому уже нашла для клуба ряд частных инвесторов. При этом во Владимире уже есть клуб, который выступает в ПФЛ – «Торпедо».

- Кто-то вбросил эту информацию, что «Шинник» сменит Ярославль на Владимир. Знаю отношение области к команде, так что все это – дезинформация. Верю в здравый смысл, - сказал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов корреспонденту «Советского спорта».

- Какова ситуация с задолженностями по зарплате?
- Наш куратор от области сказал футболистам, что все будет нормально. Руководители области встречались с игроками, объясняли, как они будут погашать задолженности и какие расходы запланированы на нужды команды. Сроки погашения долгов? Это нормальные сроки.

Отметим, что сейчас «Шинник» занимает 7-е место в ФНЛ, отставая на два очка от зоны стыковых матчей. 

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