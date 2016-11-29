Главный тренер «Шинника» опроверг информацию о перебазировании клуба во Владимир
Сегодня появилась информация, что ярославский
«Шинник» после окончания сезона в ФНЛ может изменить место базирования с
Ярославля на Владимир. Эту новость опроверг главный тренер команды Александр
Побегалов.
По информации Федерального агентства новостей, причина возможной
смены якобы в том, что руководство Ярославской области не заинтересовано в
существовании клуба в ФНЛ и не оказывает «Шиннику» помощи в поиске спонсоров.
Владимирская область, в свою очередь, заинтересована в существовании команды в
своем городе, а потому уже нашла для клуба ряд частных инвесторов. При этом во
Владимире уже есть клуб, который выступает в ПФЛ – «Торпедо».
- Кто-то вбросил эту информацию, что «Шинник» сменит Ярославль на
Владимир. Знаю отношение области к команде, так что все это – дезинформация.
Верю в здравый смысл, - сказал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов
корреспонденту «Советского спорта».
- Какова ситуация с задолженностями по зарплате?
- Наш куратор от области сказал футболистам, что все будет нормально. Руководители области встречались с игроками, объясняли, как они будут погашать задолженности и какие расходы запланированы на нужды команды. Сроки погашения долгов? Это нормальные сроки.
Отметим, что сейчас «Шинник» занимает 7-е место в ФНЛ, отставая на
два очка от зоны стыковых матчей.