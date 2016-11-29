Последний тур чемпионата Бразилии перенесен на 11 декабря из-за гибели игроков «Шапекоэнсе»

В связи с авиакатастрофой в Колумбии перенесены матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии. Напомним, что в результате происшествия погибли игроки «Шапекоэнсе».

Как сообщает Конфедерация футбола Бразилии, матчи перенесены на 11 декабря, то есть на одну неделю. Также на 7 декабря перенесен финальный матч Кубка Бразилии между «Гремио» и «Атлетико Минейро».

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.