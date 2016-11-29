Последний тур чемпионата Бразилии перенесен на 11 декабря из-за гибели игроков «Шапекоэнсе»
В связи с авиакатастрофой в
Колумбии перенесены матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии. Напомним,
что в результате происшествия погибли игроки «Шапекоэнсе».
Как сообщает Конфедерация
футбола Бразилии, матчи перенесены на 11 декабря, то есть на одну неделю. Также
на 7 декабря перенесен финальный матч Кубка Бразилии между «Гремио» и «Атлетико Минейро».
По
последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро
выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило,
который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три
фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и
Нето. Еще три выживших - члены экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа
Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против
«Атлетико Насьональ».
Самолет
пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа
электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в
один из холмов, разломившись на три части.