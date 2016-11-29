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Анзор Кавазашвили: Самедов – трусоватый игрок, а «Спартак» – команда, в которой один за всех и все за одного

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова не пойдет на пользу красно-белым.

«Крайне отрицательно отношусь к интересу «Спартака» к Самедову. Он абсолютно не подходит красно-белым и не является «спартаковским» игроком, несмотря на тот факт, что начинал карьеру в этой команде. Даже в сборной Самедов играет только из-за того, что нет никого получше. 

Каррера может видеть его в какой угодно роли, но Александр может ослабить команду своей игрой. Он не коллективный, а индивидуальный игрок, трусоватый. А «Спартак» – это команда, в которой один за всех и все за одного. Все футболисты красно-белых должны двигаться и ускорять атаку, а Самедов – человек другого типа. Ему дашь пас – он побежит, а без этого бежать не будет. 

Пусть «Спартак» переживает, насколько ошибочным может быть подписание этого футболиста, но на результате команды это вполне может сказаться. К сожалению, у того же «Локомотива» нет футболиста лучше Самедова и вообще футболистов, соответствующих тому месту, куда их ставят. Сёмину надо бы наладить систему, но на это нужно время», – цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По информации СМИ, 32-летний полузащитник уже провел успешные переговоры с руководством красно-белых и присоединится к своей новой команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около пяти миллионов евро. При этом контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад составит около 2,4 миллиона евро, также в договоре предусмотрят различные бонусы за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать около 8,5 миллиона евро.

Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи. 

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