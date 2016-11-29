Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть свой пост. Есть информация, что он объявит об отставке.

Как информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Слуцкий может объявить об отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Последнее время ходило достаточно много разговоров о возможном уходе Слуцкого с поста главного тренера, при этом инициатива исходит непосредственно от Леонида Викторовича. Окончательное решение в данной ситуации принимать ему. С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» он может объявить о том, что покидает клуб», - сказал источник.

45-летний Леонид Слуцкий возглавляет ЦСКА с 2009 года. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России.

ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 26 очков после 15 матчей.