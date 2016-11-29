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Кононов и Гончаренко могут возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого

Источник:  Р-СпортКомментарии
Олег Кононов
Олег КононовИсточник: «Советский спорт»

Экс-наставник «Краснодара» Олег Кононов может заменить на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также сообщается, что в команду может вернуться Виктор Гончаренко, который уже входил в тренерский штаб армейцев. 

«Гончаренко уходил из ЦСКА, имея в контракте пункт, согласно которому он может вернуться в клуб по ходу сезона. Кононов в данный момент свободен. Именно эти два специалиста имеют равные шансы на то, чтобы получить приглашение в ЦСКА в случае отставки Слуцкого», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может покинуть столичный клуб 7 декабря.

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?

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