Кононов и Гончаренко могут возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого

Экс-наставник «Краснодара» Олег Кононов может заменить на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Также сообщается, что в команду может вернуться Виктор Гончаренко, который уже входил в тренерский штаб армейцев.



«Гончаренко уходил из ЦСКА, имея в контракте пункт, согласно которому он может вернуться в клуб по ходу сезона. Кононов в данный момент свободен. Именно эти два специалиста имеют равные шансы на то, чтобы получить приглашение в ЦСКА в случае отставки Слуцкого», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может покинуть столичный клуб 7 декабря.