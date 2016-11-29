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Борис Майоров: Анисин закончил карьеру четыре года назад – когда со скандалом ушел из «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение о карьере Михаила Анисисна, который сегодня покинул новокузнецкий «Металлург».

- Не надо зацикливаться конкретно на Анисине, - считает Борис Майоров. - Когда спортсмен себя переоценивает – из него ничего не получится. В нашем хоккее много примеров, подтверждающих это. Все они плохо заканчивали. Их жизнь в спорте была коротка.

Поэтому я не удивлен, что Анисина отчислили даже из Новокузнецка. Причина-то в чем? Михаил на пару с Андреем Первышиным опять пропустили тренировку. А статистика-то у форварда не ахти! Две передачки за двадцать матчей, «минус 10»…

По-моему, Анисин закончил еще в 2012-м году, когда со скандалом ушел из «Динамо». После этого его карьера пошла под откос.

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