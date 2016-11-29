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«Енисей» в погоне за «СКА-Нефтяником»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Красноярский «Енисей» в чемпионате России одержал шестую победу подряд. На этот раз красноярцы в Кемерове переиграли местный «Кузбасс» (5:4).

Голы у победителей забили Викулин, Толстихин, Вдовенко, Чернышёв и Макаров. У проигравших дважды отличился Земцов.

«Енисей» набрал 18 очков и продолжает преследовать лидера восточной группы «СКА-Нефтяник». Хабаровчане после 8 игр набрали максимальное количество очков – 24.

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