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Подчуфарова, Акимова, Слепцова, Глазырина и Шумилова примут участие в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Определился состав женской сборной России на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

За сборную России будут выступать Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина и Екатерина Шумилова.

Индивидуальная гонка состоится 30 ноября и начнется в 20:00 по Москве. 

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