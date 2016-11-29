Подчуфарова, Акимова, Слепцова, Глазырина и Шумилова примут участие в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Определился состав женской сборной России на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

За сборную России будут выступать Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина и Екатерина Шумилова.

Индивидуальная гонка состоится 30 ноября и начнется в 20:00 по Москве.