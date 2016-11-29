Корнеев покинет пост спортивного директора «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев покинет свой пост. Стороны договариваются о расторжении контракта.

Как сообщает «СЭ», в связи с уходом Корнеева функции спортивного директора будут перераспределены между другими сотрудниками. Это Виктор Тищенко и Евгений Харлачев, которые приступили к работе в селекционном отделе.

Напомним, Игорь Корнеев был назначен в августе 2016 после ухода с поста президента клуба Ольги Смородской и предыдущего спортивного директора Кирилла Котова. Клуб пока не комментирует эту информацию.