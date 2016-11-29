Корнеев покинет пост спортивного директора «Локомотива»
Спортивный
директор «Локомотива» Игорь Корнеев покинет свой пост. Стороны договариваются о
расторжении контракта.
Как сообщает «СЭ»,
в связи с уходом Корнеева функции спортивного директора будут перераспределены
между другими сотрудниками. Это Виктор Тищенко и Евгений Харлачев, которые приступили
к работе в селекционном отделе.
Напомним, Игорь
Корнеев был назначен в августе 2016 после ухода с поста президента клуба Ольги
Смородской и предыдущего спортивного директора Кирилла Котова. Клуб пока не
комментирует эту информацию.
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