Станислав Черчесов: Общался со Слуцким, не заметил, что он собирается уходить
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Слуцкого из ЦСКА.
- Общался со Слуцким вчера и не заметил, что он собирается уходить из ЦСКА, – цитирует Черчесова «Спорт FM».
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
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