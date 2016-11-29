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Станислав Черчесов: Общался со Слуцким, не заметил, что он собирается уходить

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Слуцкого из ЦСКА.

- Общался со Слуцким вчера и не заметил, что он собирается уходить из ЦСКА, – цитирует Черчесова «Спорт FM».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?

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