Станислав Черчесов: Общался со Слуцким, не заметил, что он собирается уходить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Слуцкого из ЦСКА.

- Общался со Слуцким вчера и не заметил, что он собирается уходить из ЦСКА, – цитирует Черчесова «Спорт FM».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке 7 декабря после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».