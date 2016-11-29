Екатерина Юрлова: Хотелось бы начать выступать в соревнованиях до конца текущего сезона

Чемпионка мира Екатерина Юрлова рассказал о планах по возвращению в спорт после рождения ребенка.

- Мой отец уже сказал в одном из интервью, что мы хотели бы повторить опыт Мари Дорен Абер. Но я бы не хотела сейчас с уверенностью говорить о том, что сумею повторить такой сценарий или хотя бы вернуться в спорт так же быстро.

С другой стороны, я разговаривала со многими нашими девочками, у кого есть дети, почти все они говорят о том, что на восьмом месяце беременности почти не могли двигаться. Мне же гораздо проще двигаться, чем лежать. Очень надеюсь, что и восстановление после родов пойдет по намеченному плану.

- Я бы сказала, что вы безо всякого форс-мажора успеваете восстановиться к олимпийскому сезону.

- Это да, но мне бы хотелось вернуться раньше. И начать выступать в соревнованиях до конца текущего сезона. Просто не хотелось бы говорить сейчас об этом более подробно – из суеверия, - приводит слова Юрловой «Спорт-Экспресс».

Напомним, 13 ноября у Екатерины Юрловой и массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта родилась дочь – девочку назвали Кирой.

В сезоне-2015/16 31-летняя спортсменка завоевала золото в гонке преследования и две бронзы в спринте и эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. В 2015 году Юрлова пришла первой на чемпионате мира в Контиолахти в индивидуальной гонке.