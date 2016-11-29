Александр Грищук: Шансы Карлсен перед тай-бреком 60 к 40, но будут снижаться с каждым раундом

Известный гроссмейстер Александр Грищук оценил шансы Магнуса Карлсена и Сергея Карякина на тай-брейке матча за мировую шахматную корону.

- Магнус и Сергей очень ровно играют во все виды шахмат, но во всех немного посильнее Карлсен, его шансы перед тай-брейком я оцениваю как 60% к 40. Но здесь важно количество партий, потому что чем меньше количество партий, тем меньше преимущество фаворита. В «классику» они сыграли 12 партий, перед началом которых Карлсен считался довольно осязаемым фаворитом. В рапиде будет четыре поединка, и его предстартовый перевес уже будет намного меньше. А в блице каждый раз будет по две партии, и преимущество Магнуса будет еще меньше, - передает слова Грищука «Р-Спорт».

Напомним, 12 партий с классическим контролем времени завершились с равным счетом - 6:6.

Тай-брейк состоится 30 ноября. Сергей Карякин сыграет белыми фигурами в первой партии.