Семин может покинуть «Локомотив», если команда не обыграет «Томь»
Главному
тренеру «Локомотива» Юрию Семину грозит отставка. Он может быть уволен со
своего поста, если «Локо» не обыграет «Томь».
Как сообщает «Спортфакт», судьба Семина зависит от матча 16-го тура чемпионата России с «Томью». Для того, чтобы остаться в команде, ему нужна только победа. В противном случае он покинет клуб. Заменить Семина может Курбан Бердыев. Его кандидатуру рассматривает Борис Ротенберг, чьи структуры сейчас имеют непосредственное отношение к «Локомотиву».
«Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков в 15 матчах. Матч «Томь» - «Локомотив» состоится 30 ноября и начнется в 18:30 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически