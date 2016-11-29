Шамиль Газизов: В контракте Гончаренко есть пункт, по которому он может вернуться в ЦСКА по ходу сезона

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что главный тренер уфимской команды Виктор Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого в ЦСКА.

- Сообщается, что Гончаренко может заменить Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Вам что-то об этом известно? - вопрос Газизову.

- Нет, ничего неизвестно. Мы готовимся к матчу, - говорит Газизов.

- У Гончаренко есть пункт в контракте, согласно которому он может по ходу сезона вернуться в ЦСКА?

- Есть такой пункт.

- Ранее вы заявляли, что уверены: Гончаренко не покинет «Уфу» до конца сезона. На чем базируется эта уверенность?

- На сто процентов ни в чем нельзя быть уверенным. Надеюсь, мы будем работать дальше. Мне и руководству этого бы хотелось. А как будет дальше, не знаем.

- Обговаривали ли с Гончаренко новый контракт? Все-таки клуб хорошо играет в сезоне.

- Рано на эти темы разговаривать. Есть контракт, который обязывает к определенным движениям. Мы рады, что работаем с Виктором Михайловичем и движемся вперед.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может покинуть ЦСКА 7 декабря. Также одним из тех, кто может заменить Слуцкого, называется экс-тренер «Краснодара» Олег Кононов.