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Двое боксеров-олимпийцев стали чемпионами России

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Петр Хамуков (Санкт-Петербург) и Василий Егоров (Саха-Якутия) завоевали золото чемпионата России, завершившегося несколько часов назад в Оренбурге.

Петр Хамуков одержал убедительную победу над Максимом Коптяковым, двухкратным чемпионом России, чемпионом Европы и призером Европейских игр: петербуржец доминировал в ринге на протяжении всех трех раундов поединка и, единогласным решением судей, был признан победителем. На чемпионате России Петр Хамуков вновь выступал в весе до 75 кг (напомним, накануне Рио-2016 петербуржец перешел в полутяжелый вес (до 81 кг) и защищал честь страны на Олимпиаде именно в этой весовой категории).
Егоров со счетом 3:0 одержал верх над Бэликом Галановым - самым титулованным действующим боксером страны в наилегчайшем весе, трехкратным победителем и четырехкратным призером Чемпионата России, а также обладателем ряда наград важнейших международных турниров.

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