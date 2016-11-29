Команду SK Telecom T1 по LoL покинули bengi и Duke

Бэ «bengi» Сон Юн и Ли «Duke» Хо-Сенг покинули состав команды SK Telecom T1 по League of Legends.



Организация не стала продлевать контракты с игроками. Тренер SK Telecom T1 Ли «PoohManDu» Чон Хён также покинул коллектив.



Представители организации объявили, что Ли «Faker» Сан Хёк, Бэ «Bang» Юн Сик, Ли «Wolf» Же Уан, Канг «Blank» Сун Гу, главный тренер Чой «L.i.E.S» Бён Хун и тренер Ким «kkOma» Чжон Кюн продлили контракты с организацией.



Напомним, что bengi и Duke в составе команды стали трехкратными чемпионами мира по League of Legends.



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