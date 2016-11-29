«Гремио» предлагает бразильским клубам бесплатно отдать «Шапекоэнсе» футболистов для участия в сезоне-2017
«Гремио»
предложил оказать помощь «Шапекоэнсе» для того, чтобы команда в следующем
сезоне смогла сыграть в чемпионате Бразилии. Напомним, большинство игроков и
тренерский штаб клуба погибли в авиакатастрофе.
Как сообщает Globo Esporte, «Гремио» предлагает помочь «Шапекоэнсе». Они считают, что
каждый из клубов бразильской Серии А может отдать им бесплатно одного или двух
своих футболистов, выразив солидарность и оказав помощь клубу, который вряд ли
сможет подписать нужное количество футболистов уровня элитного бразильского
дивизиона.
По
последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро
выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило,
который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три
фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и
Нето. Еще три выживших - члены экипажа.
Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа
Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против
«Атлетико Насьональ».
Самолет
пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа
электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в
один из холмов, разломившись на три части.