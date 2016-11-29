Сергей Родионов: Тай-брейк в шахматах – как серия пенальти

Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов – о матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

- Очень рад за Сергея, он не уступил Карлсену в классических партиях. Но на этом борьба за корону не завершена…

- Теперь чемпион определится на тай-брейке. Шахматисты сравнивают тай-брейк с послематчевыми пенальти.

- Действительно, очень похоже, точное сравнение – и там, и там игра идет до промаха. Хочу пожелать Сергею удачи. Будем держать за него кулаки.

В Нью-Йорке продолжается матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Счет после 12 классических партий ничейный – 6:6. Завтра чемпион мира определится на тай-брейке. Начало – в 22.00 по московскому времени.