Валерий Масалитин: Если Слуцкий покинет ЦСКА, команду должен возглавить Гончаренко

Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможных сменщиках Леонида Слуцкого в ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что специалист может покинуть команду после заключительного матча группового этап Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который намечен на 7 декабря.

– Кто должен возглавить ЦСКА, если Слуцкий все-таки уйдет: Виктор Гончаренко или Олег Кононов?

– Думаю, Виктор Гончаренко, который ранее уже работал в тренерском штабе столичного клуба. Этот специалист знает команду, а именно игроков, их плюсы, минусы. Олег Кононов? Он доказал в «Краснодаре», что является хорошим тренером. И тот, и другой являются молодыми специалистами, а это очень хорошо. Такие тренеры могут придать команде новый импульс, – сказал Масалитин.