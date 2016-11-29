Василий Карасев: «Зенит» понимает важность игры с «УКАМ Мурсией» в Кубке Европы .

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Европы против «УКАМ Мурсии».

- Мы потерпели обидное домашнее поражение от «Мурсии» в овертайме (83:85), поэтому настраиваемся на победу. Ребята понимают важность этой игры, в случае нашей победы мы получаем хорошие шансы на первое место в группе. Вчера мы вернулись из Красноярска, сегодня летим в Испанию. Непростые переезды, но, думаю, у ребят должно хватить сил.

У нас был перерыв, и мы поработали над физикой, заложили некий фундамент. Будем надеяться, что в этом отношении все будет в порядке. Все будет зависеть от настроя, физических кондиций, желание у ребят есть, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 30 ноября в Мурсии и начнется в 20:30.

В турнирной таблице группы С «Зенит» после пяти матчей с тремя победами идет на четвертом месте, «УКАМ Мурсия» с тем же количеством выигрышей занимает третью строчку, опережая петербуржцев по второстепенным показателям.

Испанский и российский клуб вместе с «Уникахой» и «Баварией» уже обеспечили себе выход в топ-16. Борьбу за кубок прекратила черногорская «Будучность».